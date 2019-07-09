Бронеавтомобиль "Козак-2М1" успешно прошел испытания

После серии стрельб внесены конструктивные изменения в станок для пулемета НСВ калибра 12,7 миллиметров.

Новейший украинский бронеавтомобиль «Козак-2М1» успешно прошел государственные испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Преодоление брода, болотистой местности, зимнего бездорожья, десантирование через верх и множество других вопросов тестирования этой машины более полугода изучали специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, что в Чернигове», - говорится в сообщении.

В машине установлена полностью независимая подвеска, которая позволила повысить полезную нагрузку и плавность хода. Есть возможность блокировки всех колес. Машина довольно проходимая - проходимость испытывали в местах для движения чисто гусеничной техники.

В общем машина без существенных поломок наездила 15 тысяч километров. Также была опробована работа вооружения, которое устанавливается на крышу автомобиля в специальной турели. После серии стрельб внесены конструктивные изменения в станок для пулемета НСВ калибра 12,7 миллиметров.

Как рассказали специалисты, эта модификация имеет еще ряд преимуществ над предыдущими бронеавтомобилями «Козак». Например, до более 1000 км увеличен запас хода, а также с 1 м до 120 см - глубину преодоления брода.