Транспортеры почти бесшумные, управлять ими можно как дистанционно, так и с помощью проводного пульта.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в Вооруженных силах беспилотный логистически-эвакуационный транспортер "FOXTAC".

Как сообщает ведомство, это наземная роботизированная платформа отечественного производства. Она предназначена для выполнения различных логистических функций и может применяться и для эвакуации раненых с поля боя.

Логистически-эвакуационный транспортер почти бесшумный, имеет низкий силуэт - высота изделия не превосходит 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять эвакуацию раненых незаметно.

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Управление транспортером "FOXTAC" осуществляется как дистанционно, так и с помощью проводного пульта, что позволяет сопровождающему боевому медику контролировать и корректировать движение.

Новая техника украинского производства

Как сообщал УНИАН, в июле МО показало новый отечественный эвакуационный бронеавтомобиль "Козак-5МЕД". Новинка создана на базе шасси американского тяжелого Ford F-550 и может транспортировать одновременно 4 лежачих раненых или 6 в сидячем положении. Машина допущена к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

А на днях Министерство обороны также кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий".

Кроме отечественных разработок ВСУ получая немало зарубежной техники. В частности одними из последних были кодифицированы и допущены к поставке украинской армии: шведские бронетранспортеры Pansarbandvagn 302 (PbV 302) и бронированные инженерные машины Buffalo MPV, которую называют одной из самых безопасных в мире. Buffalo MPV - инженерная машина Армии США.

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