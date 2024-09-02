В передней части корпуса нового БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в Вооруженных силах отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Как сообщила пресс-служба ведомства, корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

Отмечается, что конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

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"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, ведь вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров. Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как объяснили в Минобороны, в новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

"Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм. БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Оружие для ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в августе Минобороны допустило к поставке в ВСУ бронированную инженерную машину Buffalo MPV, которую называют одной из самых безопасных в мире. Buffalo MPV - инженерная машина Армии США, изготовленная по технологии MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Это класс военных автомобилей с повышенной баллистической защитой. Машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно бронеавтомобили состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов.

Кроме того, был допущен к поставке шведский бронетранспортер Pansarbandvagn 302 (PbV 302). Боевую машину на гусеничном шасси разработала компания Hägglund & Söner. Она находилась на вооружении шведской армии до 2014-го. Известно, что бронетранспортер применяли в конфликтах в Боснии и Косово. Вес PbV 302 составляет более 13 тонн. Бронетранспортер оснащен широкими гусеницами, которые позволяют создавать меньшее давление на почву, чем создает трактор.

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