Канада предоставит Украине более 80 тысяч ракетных двигателей CRV-7

Также в Канаду прибыли украинские пилоты для прохождения обучения.

О новом пакете помощи объявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), сообщает сайт канадского правительства.

В частности, Канада предоставит и доставит 80,840 дополнительных ракетных двигателей CRV-7 и 1,300 боевых головок для Украины. Ранее, в начале года, Канада обязалась передать Украине 2,160 ракетных двигателей CRV-7.

Сначала дополнительная партия этих двигателей готовится к отправке в Польшу в ближайшие месяцы. Эти двигатели были сняты с эксплуатации и ранее использовались Королевскими Канадскими Воздушными силами на боевых самолетах CF-18.

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Также Канада предоставит из собственных запасов 970 избыточных пулеметов C6 и 10,500 пистолетов калибра 9мм.

Вместе с тем, в ответ на запрос Украины, Канада предоставит списанные шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 4 бронетранспортеров Coyote LAV, которые ранее использовались Вооруженными силами Канады. Эти избыточные транспортные средства, которые больше не используются канадской армией, будут перепрофилированы или использованы как запасные части в Украине.

При этом, как объявил Блэр, на этой неделе украинские пилоты прибыли в Канаду, чтобы начать обучение на истребителях в рамках программы FLIT. Канада взяла на себя лидерство в этой программе в рамках Коалиции возможностей по развитию Воздушных сил. Программа поддержана финансированием в размере 389 миллионов долларов на пятилетний период для обучения украинского персонала на истребителях F-16. Этот пакет поддержки предусматривает запуск передовой подготовки пилотов. Канада также предоставит критическое оборудование и другую поддержку для украинских авиационных баз и воздушного флота.

Что известно о CRV7

Как сообщал УНИАН, ракеты CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) были сняты в стране с вооружения еще в начале 2000-х годов, поэтому правительство ранее подписало контракт на их постепенную утилизацию. В то же время на складах Минобороны остается более 83 тысяч таких ракет, часть которых уже без боеголовок. Это оружие подходит для наземных пусковых установок и ударных вертолетов.

Ракеты CRV7 производили в 1980-х годах. Разработанная во время холодной войны, ракета CRV7 считалась одной из самых мощных ударных ракет класса "воздух-земля" в свое время и состояла на вооружении союзников во время войны в Афганистане.

Ракеты могут запускаться как с боевых самолетов, так и с боевых вертолетов. Они оснащаются различными видами боеголовок, одна из которых, весом 7,3 килограмма, способна пробивать бронированные или сильно укрепленные цели.

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