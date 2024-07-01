С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила большие объемы военной помощи от стран Запада, в том числе и боевую технику западного образца. На текущий момент в боях с захватчиками ВСУ потеряли по меньшей мере два десятка танков и около двух сотен БМП и БТР западного образца, свидетельствуют подсчеты мониторингового проекта Oryx.
Так, по данным фото и видео фиксации наблюдатели подтвердили полное уничтожение:
- 10 немецких танков Leopard 2A4, еще 11 были повреждены и их судьба под вопросом;
- 6 немецких Leopard 2A6, еще 5 были повреждены;
- 3 американских M1A1 SA Abrams, еще 7 повреждены;
- 1 шведского Stridsvagn 122 (шведская версия Leopard 2А5), еще 6 были повреждены;
- 1 британского Challenger 2;
- кроме того зафиксировано повреждение одного танка Leopard 1A5.
Потери ВСУ в боевых машинах пехоты (БМП) и бронетранспортерах (БТР) западного образца выглядят следующим образом. Уничтожено:
- 77 американских БТР M113, еще 32 были повреждены, 14 захвачены россиянами;
- 56 нидерландских БТР YPR-765, еще 16 были повреждены, 5 захвачены россиянами;
- 42 американские БМП M2A2 Bradley, еще 45 были повреждены, 4 стали трофеями армии РФ;
- 15 французских БТР VAB, еще 6 были повреждены;
- 11 британских БТР FV103 Spartan, еще 2 были повреждены, 1 захватили россияне;
- 9 немецких БМП Marder 1A3, еще 10 были повреждены, 1 захватили россияне;
- 9 американских БТР M1126 Stryker, еще 2 были повреждены;
- 5 датских БТР M113G3DK/G4DK (версия американского М113), еще 4 были повреждены;
- 5 финских БТР Sisu XA-185, еще 4 были повреждены, 1 захватили россияне;
- 4 австралийских БТР M113AS4 (версия американского М113), 1 захватили россияне;
- 2 шведских БТР Bandvagn BvS 10;
- 1 французская боевая машина AMX-10 RC(R), еще 2 были повреждены, одну захватили россияне;
- 1 шведская БМП CV9040C, еще 5 были повреждены и одна из них была захвачена россиянами;
- 1 итальянский БТР Puma 6x6;
- 1 канадский БТР LAV Super Bison;
- также 1 британский санитарный БТР FV104 Samaritan был захвачен россиянами.
Стоит заметить, что указанные подсчеты не учитывают другую номенклатуру бронированной боевой техники, в частности колесные бронеавтомобили.
Западная военная помощь Украине
Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский в апреле признавал, что без военной поддержки США Украине будет трудно не только победить российскую армию, но и вообще выстоять в войне против России.
Украинские военные говорят, что ВСУ являются хорошо экипированной и мощной армией. По мнению одного из украинских комбатов, хотя западная военная поддержка сыграла свою роль в усилении Украины, собственно европейские армии против России не устояли бы.