За время войны Украина получила сотни танков и тысячи бронемашин от западных партнеров. Как и в любой войне, часть этой техники была потеряна в боях.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила большие объемы военной помощи от стран Запада, в том числе и боевую технику западного образца. На текущий момент в боях с захватчиками ВСУ потеряли по меньшей мере два десятка танков и около двух сотен БМП и БТР западного образца, свидетельствуют подсчеты мониторингового проекта Oryx.

Так, по данным фото и видео фиксации наблюдатели подтвердили полное уничтожение:

10 немецких танков Leopard 2A4, еще 11 были повреждены и их судьба под вопросом;

6 немецких Leopard 2A6, еще 5 были повреждены;

3 американских M1A1 SA Abrams, еще 7 повреждены;

1 шведского Stridsvagn 122 (шведская версия Leopard 2А5), еще 6 были повреждены;

1 британского Challenger 2;

кроме того зафиксировано повреждение одного танка Leopard 1A5.

Потери ВСУ в боевых машинах пехоты (БМП) и бронетранспортерах (БТР) западного образца выглядят следующим образом. Уничтожено:

Видео дня

77 американских БТР M113, еще 32 были повреждены, 14 захвачены россиянами;

56 нидерландских БТР YPR-765, еще 16 были повреждены, 5 захвачены россиянами;

42 американские БМП M2A2 Bradley, еще 45 были повреждены, 4 стали трофеями армии РФ;

15 французских БТР VAB, еще 6 были повреждены;

11 британских БТР FV103 Spartan, еще 2 были повреждены, 1 захватили россияне;

9 немецких БМП Marder 1A3, еще 10 были повреждены, 1 захватили россияне;

9 американских БТР M1126 Stryker, еще 2 были повреждены;

5 датских БТР M113G3DK/G4DK (версия американского М113), еще 4 были повреждены;

5 финских БТР Sisu XA-185, еще 4 были повреждены, 1 захватили россияне;

4 австралийских БТР M113AS4 (версия американского М113), 1 захватили россияне;

2 шведских БТР Bandvagn BvS 10;

1 французская боевая машина AMX-10 RC(R), еще 2 были повреждены, одну захватили россияне;

1 шведская БМП CV9040C, еще 5 были повреждены и одна из них была захвачена россиянами;

1 итальянский БТР Puma 6x6;

1 канадский БТР LAV Super Bison;

также 1 британский санитарный БТР FV104 Samaritan был захвачен россиянами.

Стоит заметить, что указанные подсчеты не учитывают другую номенклатуру бронированной боевой техники, в частности колесные бронеавтомобили.

Западная военная помощь Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский в апреле признавал, что без военной поддержки США Украине будет трудно не только победить российскую армию, но и вообще выстоять в войне против России.

Украинские военные говорят, что ВСУ являются хорошо экипированной и мощной армией. По мнению одного из украинских комбатов, хотя западная военная поддержка сыграла свою роль в усилении Украины, собственно европейские армии против России не устояли бы.

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