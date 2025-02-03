Направление борьбы с беспилотными воздушными системами противника привело к "командам, которые активно этим занимаются".

Лазерные технологии уже поражают определенные объекты российских оккупантов на определенной высоте. Об этом в интервью для "Донбасс Реалии" сказал Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли сейчас работы по использованию лазеров, он отметил, что направление борьбы с беспилотными воздушными системами противника, поиск решений для борьбы с "Шахедами" привел к "командам, которые активно этим занимаются".

"И да... Лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", – заявил Сухаревский.

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Лазерное оружие в Украине

В январе 2024 года командующий Сил беспилотных систем ВСУ заявил, что Украина уже владеет лазерным оружием с названием "Тризуб".

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", – сказал он тогда.

По словам командующего, СБС близки к тому, чтобы усилить и масштабировать "лазерные возможности" Украины.

Украинское милитарное издание Defense Express писало, что официально об этом оружии мало что известно. Объявленная дальность действия и класс цели для поражения новым оружием свидетельствуют о том, что это достаточно передовая разработка.

В своем материале авторы отметили, что дальность поражения лазера напрямую связана с его мощностью. Так, для того, чтобы поразить цель на расстоянии 2 километра, необходима мощность не менее 50 кВт.

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