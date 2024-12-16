Заявленные характеристики "Тризуба" не отстают от показателей западного оружия.

Силы беспилотных систем ВСУ тестируют новое украинское лазерное оружие "Тризуб", о котором мало что известно официально. По словам командующего Силами Вадима Сухаревского, Украина стала пятой страной, у которой есть такое оружие.

В Defense Express сообщили, чем на самом деле может являться "Тризуб".

В издании отметили, что объявленная дальность действия и класс цели для поражения новым оружием говорят о том, что это довольно передовая разработка. Для примера приводится американский боевой лазер AN/SEQ-3 (LaWS) с эффективной дальностью действия на уровне 1,6 километра при мощности до 50 кВт.

Видео дня

Немецкий концерн Rheinmetall в начале 2010-х годов продемонстрировал лазер, которые при аналогичной мощности способен стрелять по БПЛА на расстоянии до 2 километров, добавили в издании. Кроме того, британский DragonFire имеет похожие характеристики.

В издании подчеркнули, что дальность поражения лазера напрямую связана с его мощностью. Например, для поражения цели на расстоянии 2 километра необходима мощность как минимум 50 кВт.

Помимо мощности суть лазерного оружия заключается в фокусировке лазерного луча и возможность его точного позиционирования на движущейся цели. В издании отметили, что для того, чтобы прожечь корпус цели необходимо держать лазерный луч в одном месте. DragonFire способен фокусироваться на расстоянии в 1 километр с точностью 23 миллиметра.

Поэтому заявления о том, что украинский "Тризуб" способен поразить самолет на расстоянии в 2 километра говорят о том, что у оружия нет проблем с позиционированием, считают в издании.

Также Сухаревский говорил о том, что "Тризуб" все еще находится на пути к масштабированию и усилению лазера, напомнили в издании. Но если даже прототип демонстрирует такие показатели, то финальная версия оружия может оказаться еще более эффективной.

Украинское оружие - другие новости

Ранее генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, на чем должен сосредоточиться украинский ВПК. По его словам, Украине стоит сосредоточиться на тех типах вооружения, в которых нас ограничивают союзники.

Кроме того, эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко рассказал, что нужно, чтобы Украина смогла создать собственный аналог TAURUS. По словам эксперта, если на наших ракетах будет цифровая карта, значит мы сможем тоже высокоточно наносить удары.

Вас также могут заинтересовать новости: