Вместе с тем президент жалуется на дефицит зенитных ракет к этим комплексам.

Украина, вероятно, имеет больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем об этом сообщалось публично. На это намекнул президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодном международном форуме Ялтинская европейская стратегия.

"Вы сказали, что у нас четыре "Петриота". Я не могу говорить, сколько. Но я так бы сказал: их недостаточно, но, слава богу, реальность более позитивная, чем официальная информация", - сказал президент, едва сдерживая улыбку.

В этом контексте он выразил благодарность "нашим командам и нашим партнерам".

Видео дня

Также президент добавил, что важно не только количество систем ПВО, но и возможность того, чтобы они могли выполнять свои функции. Однако зенитных ракет к ним постоянно не хватает, говорит глава государства.

"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты на цель, а они - лучше одну. Потому что у них просто не достаточно этих ракет", - сказал Зеленский.

Поставки систем Patriot в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, предварительная подтвержденная поставка ЗРК Patriot состоялась ориентировочно в июле этого года. После настойчивых просьб Украины один из своих комплексов передала Германия.

Примерно тогда же Нидерланды совместно с другой страной тоже пообещали передать Украине один такой комплекс. Состоялась ли его поставка фактически на текущий момент, не понятно.

На прошлой неделе Румыния официально завтердила решение о безвозмездной передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Соответствующий указ после одобрений в парламенте опубликовали на сайте президента страны Клауса Йоханниса. Однако до сих пор не известно, когда состоится фактическая передача этого комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: