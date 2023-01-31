Польская техника помогает освобождать украинскую землю от российских захватчиков.

Защитники Украины уже вовсю используют вооружение, которое предоставили западные союзники. Бойцы ВСУ показали мощь польской самоходной артиллерийской установки Krab.

В Минобороны Украины отметили, что польские САУ работаю фактически без отдыха и днем, и ночью. У экипажей артиллерии сейчас работы больше, чем достаточно.

"Эти "щипуны" достают врага за десятки километров с такой точностью, что могут попасть в коробочку из-под спичек", - отметили в оборонном ведомстве Украины в Telegram.

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Украинские военные рассказали, что Krab намного маневреннее и легче в управлении, чем советские САУ.

САУ Krab в Украине - что известно

7 июня 2022 года стало известно, что Украина закупит 56 польских самоходных артиллерийских установок "AHS Krab" в придачу к 18, которые к тому моменту уже передела Польша. Стоимость сделки составляет около 700 миллионов долларов. Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа оборудования.

Уже в середине июля 2022 года Генштаб ВСУ показал видео, как польская техника уничтожает российских оккупантов в Украине.

9 сентября 2022 года в рамках встречи "Рамштайн-5" Варшава выступила с предложением закупать у нее САУ Krab для Украины.

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