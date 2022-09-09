С помощью денег от европейских стран удастся нарастить мощности и производство упомянутой техники.

В рамках встречи "Рамштайн-5", где министры обороны 40 стран обсуждали помощь Украине, Польша выступила с предложением закупать у нее САУ Krab для нашего государства. Эту будет хорошая инвестиция для европейских держав.

Соответствующая информация поступила от министра обороны Польши Мариуша Блащака, с которым пообщалось издание WNP.pl.

"Со своей стороны я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно в отношении гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно Западной Европе, которые, заказывая Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги", — сообщил Блащак.

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Министр обороны заверил, что Польша может нарастить производство своих САУ. Однако для этого необходим дополнительный капитал.

"Эти деньги нужны для увеличения производственного потенциала Huta Stalowa Wola и всей группы PGZ. С каждым годом он становится больше благодаря заказам самой Украины и заказам Министерства национальной обороны", — добавил Блащак.

Отдельно министр высказался о текущей ситуации на фронте: "Украинские войска пошли в контрнаступление, движутся вперед, отвоевывают оккупированную Россией территорию, но это, попросту говоря, длительный процесс и нужна поддержка свободного мира".

А на вопрос о компенсации Польше со стороны Германии за поставки танков Украине Блащак ответил, что получил неудовлетворительное предложение. ФРГ пообещала предоставить всего 20 танков в следующем году. При этом Польшу интересует как минимум батальон. В западноевропейском понимании — это 44 танка. Германия пока никак не отреагировала на такой ответ Польши.

Напомним, о поставках 56 единиц САУ Krab Украине стало известно в начале июня. А в середине июля Генштаб ВСУ показал видео, как эта техника уничтожает российских оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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