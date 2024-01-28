Россияне изготавливают в месяц около 100 ракет

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россиян осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

"По последним данным, это было примерно такая же цифра как и в предыдущий период – около 900 высокоточных дальнобойных ракет. На том же уровне у них осталась отметка, потому что враг в течение тех трех комбинированных крупных атак с 29 декабря по 8 января применил большое количество ракет", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что 29 декабря враг применил 158 средств воздушного нападения. Второго января враг применил около ста дронов и ракет. По его словам, несмотря на то, что враг изготавливает, он и тратит. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне осталась. По его словам, сейчас РФ изготавливает около 100 ракет в месяц.

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"Около 100 ракет как это было в летние месяцы. Тоже тогда делали подсчеты, сколько они ракет изготавливают. Нам ГУР тогда сообщало, что около ста ракет. Ну и примерно такое же количество они запускали по нашему государству. Примерно так они возможно действуют и сейчас, чтобы не остаться ни с чем. Они не могут позволить себе выбросить больше ракет. Вы видите, что там и с "Калибрами" вопрос. "Калибров" применяются довольно мало сейчас", - пояснил представитель Воздушных сил.

Ракетные удары по Украине - последние новости

Недавно стало известно, что в ночь с 22 на 23 января российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине, используя новую ударную комбинацию. Тогда сообщалось, что такая тактика, возможно, предназначена для прорыва украинской ПВО.

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