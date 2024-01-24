Отмечается, что вместо дронов оккупанты начали использовать ложные цели.

В ночь с 22 на 23 января российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине, используя новую ударную комбинацию. Отмечается, что такая тактика, возможно, предназначена для прорыва украинской ПВО.

"Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска выпустили четыре ракеты С-300/С-400 класса "земля-воздух", 15 крылатых ракет Х-101/555/55, восемь крылатых ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер" и пять ракет Х-59/Х-31, и что украинские войска сбили все ракеты Х-101/555/55, пять ракет "Искандер" и две ракеты Х-59. Украинские официальные лица заявили, что российские войска нанесли удары по Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Сумской областям", - говорится в сообщении аналитики Института изучения войны.

Такая тактика - первый случай за последние месяцы, когда крупная серия российских ракетных ударов не включала беспилотники "Шахед-136/131", которые российские войска часто использовали, пытаясь подавить украинскую систему ПВО.

Видео дня

23 января российский источник опубликовал кадры, на которых якобы видно, как российская ракета выпускает в воздухе сигнальные ракеты, и аналогичные кадры появились у российского самолета Х-101 во время российского удара в конце декабря 2023 года. Возможно, в этой серии ударов вместо беспилотников "Шахед" использовались ложные цели, чтобы проверить их эффективность и сохранить дроны для других целей.

Украинские силы, похоже, недавно адаптировались к новым российским ударным тактикам, и российские силы, вероятно, продолжают экспериментировать с новыми вариантами атак с различными средствами прорыва украинской ПВО и принуждения Украины к развертыванию этих систем в определенных местах.

Пресс-секретарь ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что 22-23 января российские силы в основном запускали баллистические ракеты и что Украине нужны дополнительные средства для защиты от этих ракет. По оценкам ISW, Россия, вероятно, пытается приобрести больше баллистических ракет за рубежом, в том числе в Иране и Северной Корее, поскольку баллистические ракеты могут быть более успешными для поражения украинских целей в некоторых обстоятельствах.

Ракетные удары по Украине - последнии новости

Ночью 23 января российские войска обстреляли Харьков. Сообщалось, что удары нанесли по району жилой и гражданской застройки, был поврежден дом.

Утром оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Харькове были разрушены жилые дома и разбиты машины. В результате атаки погибли восемь человек, еще 60 - пострадали.

Уже вечером россиянами был нанесен третий удар по городу, сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры.

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