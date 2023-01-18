В своем выступлении Олаф Шольц указал, что Германия поставила ЗРК Iris-T и Patriot, артиллерию и БМП.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Давосе, что России полностью не удалось достичь своих "империалистических целей" и что Украина "с большими успехами" защищается.

Политик подтвердил постоянную поддержку Германии Германией Украины, но уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли он отправку запрошенных Киевом немецких танков, пишет издание Rzeczpospolita.

Журналисты назвали выступление канцлера "разочаровывающим".

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"На вопрос украинского делегата, почему он колеблется насчет танков для Украины Шольц перечисляет немецкую военную помощь до сих пор, обещает поддерживать Украину "столько, сколько это будет необходимо", при этом гарантируя, что не будет войны "между Россией и НАТО", - пишется в британском издании "Guardian".

В своем выступлении Шольц указал, что Германия поставила ЗРК Iris-T и Patriot, артиллерию и БМП. Но он не упомянул о поставке боевых танков Leopard 2, разрешение на которые несколько европейских стран, включая Польшу и Финляндию, публично запросили у Берлина. Германия, где танки Leopard 2 производятся с 1970-х годов, должна согласиться на экспорт танков, даже если они принадлежат другим странам.

Выступая в Давосе, Шольц акцентировал внимание на успехах своей страны в снижении зависимости от дешевого российского природного газа, который упал с 55% от общего газового рынка страны до нуля с момента начала российского вторжения в Украину в феврале.

Шольц сказал, что война также показала, насколько быстро крупнейшая экономика Европы может адаптироваться к изменениям.

"Прежде всего, она показывает, что Германия может быть гибкой. Мы можем быть небюрократическими. И мы можем быть быстрыми", - заверил канцлер.

Поставки танков Leopard в Украину

На прошлой неделе Польша и Финляндия выразили готовность передать Украине танки Leopard. Однако для этого требуется разрешение Германии, как производителя этих машин.

Долгое время Германия была главным противником передачи западных танков Украине, но сейчас, по данным СМИ, партнерам почти удалось убедить канцлера Шольца снять танковое эмбарго.

Европарламент призвал канцлера Германии Олафа Шольца немедленно передать Украине танки Leopard 2, системы ПВО "следующего поколения" и другие современные вооружения.