Деталей этой атаки не сообщили.

Бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которую использовали российские захватнические войска.

Видео успешного поражения российской техники опубликовано в Telegram-канале подразделения, которое входит в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Судя по кадрам, удар был нанесен FPV-дроном:

"Благодаря точным ударам и использованию современных технологий, мы успешно нейтрализуем угрозы, в частности, систему залпового огня "ГРАД", обеспечивая безопасность региона и поднимая боевой дух всех защитников Украины".

Потери России в войне

Согласно официальной статистике украинского Генерального штаба, за время полномасштабного вторжения войска Российской Федерации потеряли в Украине более 808 тысяч солдат.

Недавно в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки сообщили, что оценивают российские потери в более 700 тысяч убитыми и ранеными.

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