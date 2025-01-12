Бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которую использовали российские захватнические войска.
Видео успешного поражения российской техники опубликовано в Telegram-канале подразделения, которое входит в состав 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Судя по кадрам, удар был нанесен FPV-дроном:
"Благодаря точным ударам и использованию современных технологий, мы успешно нейтрализуем угрозы, в частности, систему залпового огня "ГРАД", обеспечивая безопасность региона и поднимая боевой дух всех защитников Украины".
Потери России в войне
Согласно официальной статистике украинского Генерального штаба, за время полномасштабного вторжения войска Российской Федерации потеряли в Украине более 808 тысяч солдат.
Недавно в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки сообщили, что оценивают российские потери в более 700 тысяч убитыми и ранеными.