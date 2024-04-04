Поставка ЗРК в Украину стала приоритетом для Берлина, но проблема в том, что этих комплексов в мире не так много.

Германия анонсировала поиск путей усиления противовоздушной обороны Украины ЗРК Patriot и другими комплексами. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет о поиске не только среди союзников, но и по всему миру. При этом скорее всего надо будет создавать сложные комбинации, чтобы сформировать полноценные батареи Patriot. Издание Defense Express обращает внимание на то, какие у Германии есть варианты в поиске этих систем.

Отмечается, что у США в строю 60 батарей Patriot. Европейский сегмент НАТО выглядит следующим образом:

Германия: около 10 батарей Patriot PAC-3

Нидерланды: менее 3 батарей Patriot PAC-3

Швеция: в стадии получения до 4, сейчас до 2 батарей Patriot PAC-3

Румыния - в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3

Польша - 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3

Греция - 6 батарей Patriot PAC-2

Испания - 3 батареи Patriot PAC-2.

Видео дня

При этом учитывая, что речь шла и о поиске ЗРК за пределами Евросоюза и НАТО, издание предлагает расширить "географию" на азиатский континент:

Япония - 24 батареи Patriot PAC-3

Южная Корея - 8 батарей Patriot PAC-3

Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3

"Но вряд ли среди этих стран возможно будет найти донора этих ЗРК, потому что все три страны сейчас не в том состоянии, чтобы разоружаться. Более того, не поставляют вооружение в Украину на прямую, а Япония вообще только начинает снимать самостоятельно на себя наложенные ограничения по экспорту вооружения", - говорится в материале.

Поэтому авторы предлагают обратить внимание на Ближний Восток, но предупреждают, что в этой категории стран данные "гуляют" в зависимости от источника:

Кувейт - 7-8 батарей (возможно еще 6 PAC-2)

Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3

Саудовская Аравия - 18-25 батарей (вместе PAC-2 и PAC-3)

ОАЭ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, еще 2 батареи PAC-2

Израиль - 4 батареи Patriot PAC-2

"Но в этом случае Германия может оказаться не очень хорошим переговорщиком. Потому что, например, очень долго, несмотря на разговоры о снятии, блокирует продажу Саудовской Аравии истребителей Eurofighter, которые в количестве 48 единиц эта арабская страна заказала еще в 2018 году. Также из перечня возможно исключить Израиль, из-за его запрета даже реэкспорта своего вооружения для Украины. Таким образом, задача получить дополнительные Patriot точно не будет легкой, но это не значит, что не может быть решена", - резюмирует издание.

Передача Patriot Украине - последние новости

Германия инициировала срочный поиск систем Patriot для Украины. Об этом в видеообращении сообщили министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Германии Аналена Бербок.

Ранее Кулеба сообщил, что США немедленно принимают меры в связи с призывом Украины предоставить дополнительные Patriot.

Также УНИАН сообщал, что военный эксперт Валерий Рябых рассказал, где можно взять дополнительные Patriot для Украины. По его словам, в то время, когда страдают от ракетных ударов РФ украинские города, системы ПВО простаивают на территории стран НАТО.

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