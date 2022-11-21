Движение военной техники оккупантов в сторону Розовки Запорожской области не прекращается.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении колонны российской техники через оккупированный город. Российские оккупанты начали перебрасывать технику и военных, прибывших из Херсонщины, в направлении Запорожья.

Как сообщил Андрющенко в Telegram, движение военной техники оккупантов в сторону Розовки Запорожской области не прекращается.

"Из села Ялта через Мангуш-Никольское в сопровождении самолета отправилась колонна из 25 танков, 15 КамАЗов с БК и пока живой силой и три БТР. То есть, началась переброска войск, прибывших из Херсона, на Запорожское направление", – отметил Андрющенко.

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По его словам, по улицам города тягачами движутся колонны военной техники и вооружения.

"Более 100 единиц отправилось из/через Мариуполь. Большая переброска войск оккупантов без железной дороги и Крымского моста продолжается", – резюмировал советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты проявляют чудеса "восстановления" разрушенного их же ракетами Мариуполя. Захватчики продают местным жителям уцелевшие окна из разрушенных зданий и устраивают в их домах "дождь".

Кроме того, в Мариуполе по указанию главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина начнется волна "зачисток" из-за коллективной жалобы насчет жилья на имя депутата Госдумы РФ, куратора оккупации города Дмитрия Саблина.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что зима для жителей оккупированного Мариуполя будет крайне сложной – без тепла, электричества и водоснабжения. Оккупанты предоставили жилье не более 1 тысяче человек, а в Мариуполе сейчас проживает более 100 тысяч людей.

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