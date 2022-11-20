Захватчики всячески наживаются на горе украинцев.

Российские оккупанты проявляют чудеса "восстановления" разрушенного их же ракетами Мариуполя. Захватчики продают местным жителям уцелевшие окна из разрушенных домах и устраивают в их домах "дождь".

"Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют даже уцелевшие окна. Меняют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно - можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты, - рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что в городе огромный спрос на окна и многим жителям приходится менять их самостоятельно.

Видео дня

"А для "бизнесменов на верху" - двойной заработок. Не новость. Не удивительно. Вполне логично учитывая сущность россиян и их пособников", - указал чиновник.

Кроме того, оккупанты принялись ремонтировать крыши домов в городе, что не принесло радости мариупольцам. Так, в одном из домов, где жители не жаловались на протечки, после "ремонта" россиян в квартирах пошел дождь. Местный житель пожаловался, что горе ремонтники просто сняли рубероид и бросили все.

Ситуация в Мариуполе - что известно

Российские оккупанты тщательно уничтожали Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Позже город оказался в российской оккупации. В результате российских атак в горде погибли десятки тысяч человек.

Россияне начали сносить разбомбленные ими же дома, а для жителей города, которые оказались без крыши над головой, оккупанты начали строить бетонные квартиры со щелями и без отопления.

Вас также могут заинтересовать новости: