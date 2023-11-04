По словам экспертов, уязвимость TB2 перед более совершенным системам ПВО была очевидна еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 производил мощное впечатление, однако его исчезновение по мере развития войны в Украине вызвало удивление и сомнения в его дальнейшей полезности для ВСУ, накопивших большой опыт использования дронов.

Как пишет Newsweek, украинцам становится все труднее эффективно применять эти беспилотники на фронте, поскольку они не могут ничего противопоставить серьезным средствам российской ПВО.

По словам британского эксперта по беспилотникам Стива Райта, TB2 и аналогичные модели разрабатывались для наблюдения и управления другими ударными средствами. Модификация TB2 с ударными возможностями принесла Украине "ряд побед" в воздушном пространстве на раннем этапе войны, когда еще не были введены в бой серьезные средства противовоздушной обороны, сказал он изданию.

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"Теперь российские силы осознали свои слабости, и беспилотники вернулись к своим основным задачам, менее зрелищным - оказывать помощь другим силам и вооружениям", - сказал Райт.

Украинские источники также подтвердили, что ВСУ становится все труднее эффективно пользоваться беспилотниками на поле боя. "Они были очень полезны в начале полномасштабного вторжения, - сказал капитан одного из украинских разведывательных батальонов Андрей Подлесный. - Но теперь, когда Россия усилила противовоздушную оборону, Киев использует хваленые TB2 только для разведки".

Судя по всему, его мнение разделяют и другие украинские военные. "Что касается TB2, то не хотелось бы употреблять слово "бесполезный", но трудно найти ситуации, где бы они были по-настоящему полезны", - сказал полковник Владимир Валюх и добавил, что ВСУ чрезвычайно благодарны за TB2, но в начале конфликта они использовались намного шире.

По словам Сэмюеля Бендетта из американского Центра военно-морского анализа, уязвимость TB2 к более совершенным системам ПВО была очевидна еще до начала полномасштабной войны в Украине. TB2 по-прежнему может использоваться для сбора разведданных и разведывательных заданий, а также "для управления другими беспилотниками", пояснил он изданию.

"В настоящее время Bayraktar TB2 в основном используются на ежедневной основе для отслеживания целей, что может быть не менее ценным, чем нападение", - прокомментировал ситуацию гендиректор Baykar Халук Байрактар.

По данным Oryx, голландского центра разведки из открытых источников, с февраля 2022 года по начало прошлого месяца Украина потеряла 24 беспилотника Bayraktar TB2. Однако реальная цифра наверняка намного выше, поскольку учитывались лишь визуально подтвержденные потери.

"Байрактары" на войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения эти турецкие беспилотники очень помогали ВСУ. Их работа широко освещалась в СМИ. Затем они исчезли из информполя.

Ранее издание Bloomberg писало, что Турция стала мировым лидером в производстве смертоносных дронов, благодаря компании Baykar. Этого удалось достичь после наглядной демонстрации возможностей дронов Bayraktar на поле боя в Украине. Зарубежные заказы от других стран мира выросли.

А 30 сентября стало известно, что на территории Украины начнут изготавливать известные турецкие беспилотники Bayraktar через 1,5 года. В проект инвестируют примерно $100 млн.

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