ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1140 оккупантов и превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, сообщает Генштаб.

"Общие боевые потери противника ориентировочно составили около 542 тысяч 700 человек", - говорится в сообщении.

Что касается техники оккупантов, то по состоянию на 30 июня уничтожено:

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  • танков - 8080 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15524 (+19),
  • артиллерийских систем - 14533 (+53),
  • РСЗВ - 1110 (+1),
  • средств ПВО - 873 (+2),
  • самолетов - 360,
  • вертолетов - 326,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
  • крылатых ракет - 233,
  • кораблей/катеров - 28,
  • подводных лодок - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75),
  • специальной техники - 2448 (+12)
Потери врага на 30 июня / Инфографика УНИАН 

Ситуация на фронте - новости

По данным Института изучения войны, украинские силы восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк. Кроме того, российские силы недавно немного продвинулись на юго-восток от Купянска.

А по данным DeepState, российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном. Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского.

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