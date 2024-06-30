Уничтожено более 50 артсистем и более 70 единиц автомобильной техники и цистерн.

Украинские Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1140 оккупантов и превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, сообщает Генштаб.

"Общие боевые потери противника ориентировочно составили около 542 тысяч 700 человек", - говорится в сообщении.

Что касается техники оккупантов, то по состоянию на 30 июня уничтожено:

Видео дня

танков - 8080 (+7) единиц,

боевых бронированных машин - 15524 (+19),

артиллерийских систем - 14533 (+53),

РСЗВ - 1110 (+1),

средств ПВО - 873 (+2),

самолетов - 360,

вертолетов - 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),

крылатых ракет - 233,

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75),

специальной техники - 2448 (+12)

Ситуация на фронте - новости

По данным Института изучения войны, украинские силы восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк. Кроме того, российские силы недавно немного продвинулись на юго-восток от Купянска.

А по данным DeepState, российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном. Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского.

Вас также могут заинтересовать новости: