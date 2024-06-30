Украинские Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1140 оккупантов и превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники, сообщает Генштаб.
"Общие боевые потери противника ориентировочно составили около 542 тысяч 700 человек", - говорится в сообщении.
Что касается техники оккупантов, то по состоянию на 30 июня уничтожено:
- танков - 8080 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин - 15524 (+19),
- артиллерийских систем - 14533 (+53),
- РСЗВ - 1110 (+1),
- средств ПВО - 873 (+2),
- самолетов - 360,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
- крылатых ракет - 233,
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75),
- специальной техники - 2448 (+12)
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По данным Института изучения войны, украинские силы восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк. Кроме того, российские силы недавно немного продвинулись на юго-восток от Купянска.
А по данным DeepState, российские захватчики продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном. Продвижение противников также зафиксировано в районах Новоселовки Первой и Невского.