По состоянию на начало 2022 года армия РФ вообще не использовала такие пушки.

В сети появилась фотография, на которой можно увидеть, как российские захватчики используют для стрельбы из пушек типа М-46 130-мм снаряды ОФ-428М северокорейского производства. За последние полгода в открытом доступе упоминание о том, что оккупанты используют именно М-46, которые изготавливались еще в 1950-х годах, является лишь вторым. Также они являются редкими для армии РФ из-за их специфического калибра 130 миллиметров, пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что на начало 2022 года российские оккупанты вообще не использовали М-46. В The Military Balance 2023 говорилось о том, что в начале прошлого года на базах хранения в РФ могло быть только до 350 орудий такого типа.

В Defense Express добавляют, что армия РФ, скорее всего, пошла на использование таких редких пушек из-за высоких потерь по артиллерии во время боев с украинскими защитниками.

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"Но похоже, что в процессе возвращения этих пушек в строй у российских захватчиков могли возникнуть проблемы с боекомплектом: поскольку калибр 130 миллиметров не был стандартным для армии РФ, то вряд ли соответствующие выстрелы серийно изготавливались на мощностях российского ОПК, а запасы из советского "наследства" ошибочно считать безграничными. Вполне вероятно, что в данном случае поставки 130-мм снарядов из Северной Кореи могли быть единственным вариантом решения проблемы россиян с боекомплектом под М-46. Потому что в армии КНДР такие пушки были в строю и на начало прошлого года также", - отмечают аналитики.

В то же время такой случай лучше показывает характер "помощи" по снарядам, которую Россия получает от Северной Кореи или других партнеров.

"...рашистам здесь важен не только сам валовой объем поставок, но и условно за чужой счет закрыть собственные проблемы по дефицитным категориям боеприпасов, которые сам российский ВПК не производит", - подчеркнули в материале.

Также показательно, что на снарядах российские захватчики цинично написали "За Севастополь" и "За детей Севастополя".

Сотрудничество между Россией и КНДР - последние новости

Ранее военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что Северная Корея уже начала получать выгоду от сотрудничества с РФ, а именно готовые технологии по ракетному вооружению.

"Без официальных соглашений КНДР провела довольно успешные испытания своей новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. Вчера были очередные испытания. Сообщалось, что целью было тестирование так называемых раздельных боевых блоков. Баллистическая ракета несла не один ядерный заряд, а несколько, со средствами преодоления противоракетной обороны. Это более чем сложная технология, на самом деле. То, что они уже заявили об испытаниях, на мой взгляд, прямо говорит, что они получили готовое технологическое решение от РФ", - считает эксперт.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на то, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса. По его словам, КНДР "спокойно вышла из-под мировых санкций" и активно занимается военным сотрудничеством с Россией, однако соответствующей реакции от ООН по этому поводу нет.

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