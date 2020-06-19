Военные США вынуждены второй раз перехватывать российские боевые самолеты возле Аляски

Это уже второй инцидент за неделю и восьмой – в этом году.

Американские военные самолеты перехватили российских бомбардировщиков, которые вошли вечером в опознавательную зону у побережья Аляски. Это уже второй инцидент за неделю и восьмой – в этом году.

Об этом сообщает CNN.

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Первая группа российских самолетов состояла из двух бомбардировщиков, сопровождавшихся истребителями и самолетом, оснащенным системой раннего воздушного предупреждения и управления.

Другая группа состояла из двух российских бомбардировщиков и самолета с системой раннего воздушного предупреждения и управления. Российский военный самолет находился в пределах 32 морских миль от берегов Аляски, хоть и не пересекал воздушную границу Штатов.

В то же время в России ответили, что военные осуществляли «плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также Тихого океана».

Как сообщал УНИАН, Госдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружения на 600 миллионов долларов.

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