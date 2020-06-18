США одобрили продажу Украине оружия на более полумиллиарда долларов

Эта продажа будет поддерживать цель внешней политики и национальной безопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, отметили в Госдепе.

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружения на 600 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Агентства по оборонной безопасности.

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«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи военным силам Украине 16 катеров Mark VI, а также связанного с ним оснащения на 600 миллионов долларов. Агентство по оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже уже сегодня», – говорится в тексте сообщения.

Эта продажа будет поддерживать цель внешней политики и национальной безопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, что является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отметили в Госдепе.

Также в Вашингтоне добавили, что данное предложение улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам. Украина будет использовать судна для лучшей защиты своих территориальных вод и других морских интересов.

Как сообщал УНИАН, США передают Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму свыше $ 60 миллионов.

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