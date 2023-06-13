Люди думали, что наша победа невозможна, говорит министр.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в начале полномасштабной войны западные партнеры не верили в победу Украины и на просьбы об оружии отвечали рекомендациями "рыть окопы".

"Мы спросили: Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс – УНИАН) можно?. Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, пока все не закончится". Люди думали, что наша победа невозможна", – сказал он в интервью Foreign Affairs.

По словам главы оборонного ведомства, ситуация изменилась, когда США, европейские страны и другие государства-партнеры увидели, что украинские войска выстояли и продолжили борьбу.

Теперь у Украины есть американские БМП Bradley и Stryker, американские танки Abrams, немецкие Leopard "и многое другое", подчеркнул Резников.

Потери западной техники во время контрнаступления - что сообщалось

Накануне BILD сообщал, что в боях на Запорожском направлении за один день украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

В Германии впоследствии заявили, что не получали данных об уничтожении танков Leopard в Украине. В то же время Берлин обещал наращивать поставки старых танков Leopard 1 A5 с июля.

Также сообщалось, что США, как ожидается, передадут боевые бронированные машины, которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику.

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