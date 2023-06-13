Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в начале полномасштабной войны западные партнеры не верили в победу Украины и на просьбы об оружии отвечали рекомендациями "рыть окопы".
"Мы спросили: Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс – УНИАН) можно?. Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, пока все не закончится". Люди думали, что наша победа невозможна", – сказал он в интервью Foreign Affairs.
По словам главы оборонного ведомства, ситуация изменилась, когда США, европейские страны и другие государства-партнеры увидели, что украинские войска выстояли и продолжили борьбу.
Теперь у Украины есть американские БМП Bradley и Stryker, американские танки Abrams, немецкие Leopard "и многое другое", подчеркнул Резников.
Потери западной техники во время контрнаступления - что сообщалось
Накануне BILD сообщал, что в боях на Запорожском направлении за один день украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.
В Германии впоследствии заявили, что не получали данных об уничтожении танков Leopard в Украине. В то же время Берлин обещал наращивать поставки старых танков Leopard 1 A5 с июля.
Также сообщалось, что США, как ожидается, передадут боевые бронированные машины, которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику.