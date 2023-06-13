О новом пакете могут объявить уже сегодня.

Во вторник, 13 июня, Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом "Голосу Америки" сообщил представитель американского Министерства обороны, пишет корреспондент издания в Пентагоне Карла Бабб в Twitter. "США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов в пакете, который, как ожидается, будет объявлен завтра", - написала она.

По словам источника, в пакет помощи войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley", которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику. Также Украина получит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.

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Потери в технике на фронте - что известно

По данным CNN, за последние несколько дней во время наступательных действий украинская армия потеряла 16 американских БМП M2 Bradley. Украинское командование не подтверждало эту информацию.

10 июня в сети опубликовали видео, на котором якобы запечатлен бой с российскими захватчиками, в ходе которого была потеряна техника.

До этого военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявлял, что в боях на Запорожском направлении 8 июня Вооруженные Силы Украины потеряли два немецких танка Leopard 2 и 13 Bradley.

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