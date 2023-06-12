Пока немцы не готовы подтвердить потерю танков.

Немецкое правительство не получало данных об уничтожении танков Leopard в Украине. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Так, российская пропаганда утверждает, что армия-оккупант якобы уничтожила не менее семи танков Leopard, которые использует армия Украины. В Министерстве обороны ФРГ заявили, что не располагают подобной информацией. Также ведомство не готово комментировать перспективы поставки дополнительных танков взамен тех, что были или могут быть уничтожены.

Издание полагает, что позиция немецкого правительства на этот счет прояснится, когда 14 июня канцлер Олаф Шольц представит обновленную стратегию национальной безопасности Германии. Ожидается, что помимо самого Шольца выступят также глава МИД Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Борис Писториус и глава МВД Нэнси Фезер.

Уничтожение танков Leopard – что известно

На прошлой неделе украинская армия начала первый этап контрнаступления, в ходе которого были применены в том числе полученные от Европы танки Leopard. Российская пропаганда сразу начала трубить о том, что все атаки якобы отбиты, а ВСУ понесли астрономические потери в людях и технике.

При этом были опубликованы фото и видео, на которых можно заметить поврежденные и брошенные БМП Bradley и как минимум один танк Leopard. Позднее украинские военные опубликовали видео с поврежденным Leopard – он потерял гусеницу после наезда на мину, был эвакуирован в тыл и отремонтирован. Мониторинговый проект Oryx, основываясь на попавших в сеть фото и видео, заявляет об уничтожении двух Leopard и еще двух брошенных. Но официально эта информация не подтверждена.

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