Страна также устранила бюрократические барьеры, и теперь военная помощь будет поступать в Украину быстрее.

Литва передала новую партию военной помощи Украине. Туда вошли, в частности, тысячи беспилотников.

Об этом информирует Министерство обороны Литвы в соцсети Х. Отмечается, что грузовики с оборудованием уже прибыли в Украину.

"Продолжая усиливать обороноспособность Украины, мы доставили тысячи беспилотников от литовских производителей, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики", – говорится в сообщении.

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене подчеркнула, что страна также устранила бюрократические барьеры. Теперь военная помощь будет поступать в Украину быстрее:

"Мы не можем замедлять темпы поддержки Украины, поскольку обеспечение безопасности Украины означает обеспечение нашей собственной безопасности. У нас есть столько же времени, сколько и у Украины".

Военная помощь Украине: другие новости

15 января Германия объявила о выделении нового пакета помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты RCT-30 Boxer, САУ RCH 155, Marder, беспилотники и другое оборудование.

9 января США объявили последний за время работы администрации Байдена пакет оружия для Украины. Тогда сообщалось, что сумма помощи составит 500 миллионов долларов. Среди выделенной поддержки – дополнительные ракеты для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование для истребителей F-16 и артиллерийские снаряды.

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