Эсминец вошел в состав ВМС США 7 сентября.

В состав американских Военно-морских сил (ВМС) вошел эсминец USS Delbert D. Black, относящийся к модернизированному типу Arleigh Burke Flight IIA: Technology Insertion. Одним из его отличий стала сниженная радиолокационная заметность.

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"Наши судостроители проделали отличную работу на протяжении всего строительства USS Delbert D. Black (DDG-119), подготавливая новый эсминец Aegis (американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система. - ред.) для присоединения к ВМС", — заявил президент судостроительной компании Ingalls Shipbuilding Брайан Куччиас.

Как отмечает naked-science со ссылкой на издание Navy Recognition, Ingalls поставил флоту 32 эсминца. Сегодня строят еще четыре, в том числе Frank E. Petersen Jr. (DDG 121), Lenah H. Sutcliffe Higbee (DDG 123), Jack H. Lucas (DDG 125) и Ted Stevens (DDG 128). В июне компания получила контракт на $936 млн, предусматривающий строительство дополнительного эсминца типа Arleigh Burke.

USS Delbert D. Black спустили на воду в сентябре 2017 года, в феврале этого года он завершил заводские тесты. 12 марта корабль успешно прошел приемочные испытания, проведя два дня в Мексиканском заливе.

DDG 119 — четвертый из девяти запланированных эсминцев типа Arleigh Burke в варианте Flight IIA: Technology Insertion. На сегодня это самая новая версия знаменитого корабля. Первый такой эсминец — Thomas Hudner — ввели в состав флота в 2018 году. Его, помимо всего прочего, оснастили просторным ангаром, который вмещает два вертолета Sikorsky SH-60 Seahawk (самый первый корабль типа Arleigh Burke — USS Arleigh Burke (DDG-51) — вообще не имел ангара).

Модернизация затронула и другие аспекты. Так, версия Flight IIA: Technology Insertion отличается от более ранних производственных серий сниженной радиолокационной заметностью, что может быть критически важно для выживаемости корабля.

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Автор: УНИАН