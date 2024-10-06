По словам эксперта, России нужно производить до 4 миллионов снарядов в год, чтобы сохранять огневое преимущество.

Украина не может одним ударом остановить производство снарядов в России, но можно мешать им делать это. Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

"У них на начало полномасштабного вторжения было ориентировочно, по нашим подсчетам, от 15 до 20 миллионов снарядов. 13 миллионов, ориентировочно, они по нам уже выпустили. Поэтому им нужно 3-4 миллиона снарядов в год для того, чтобы поддерживать то количество выстрелов, которое они делают", - отметил он.

На вопрос, можем ли мы помешать производству снарядов в России, в частности уничтожить, например, места хранения взрывчатых веществ, Гетьман отметил, что одним ударом все равно не удастся прекратить производство, ведь оно диверсифицировано.

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"Оно в разных местах, оно из разных составляющих. А вот мешать, разрушать - да, это возможно", - сказал обозреватель и выразил мнение, что здесь работу больше должны выполнять диверсанты, чем дальнобойные ракеты.

Противодействие российскому превосходству в артиллерии

Ранее представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что для того, чтобы уменьшить возможности российских оккупантов в обстрелах Украины, нужно перерезать логистику, которую Россия использует для поставки боеприпасов, в частности из Северной Кореи.

По его словам, военно-морская логистика в том виде, как она существовала в прошлом году, уже не работает.

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