В частности, Украине необходимо наносить удары по территории РФ с целью уничтожения производственных мощностей россиян, отметил Анатолий Храпчинский.

Россия до последнего момента будет пытаться масштабировать производство оружия с целью продолжения войны против Украины. Уверенность в этом выразил авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире программы "Говорить великий Львов" на региональном телеканале NTA.

"Надо понимать, что в любом случае Россия будет пытаться наращивать производство, потому что мы видим заявления непосредственно диктатора Путина относительно того, что они планируют увеличить до 26 таких технопарков вроде "Алабуги", - сказал Храпчинский.

При этом, эксперт отметил, что те санкции, которые вводятся против РФ, в основном не работают:

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"В большинстве вооружения Российской Федерации находят американские, немецкие компоненты. Мы видим в средствах радиоэлектронной борьбы российского производства компоненты того же Rohde & Schwarz".

По его словам, надо искать другие пути противодействия российским средствам.

Он убежден, что в Украине надо усиливать средства противовоздушной обороны за счет увеличения средств радиоэлектронной борьбы и средств по перехвату ударных дронов типа "Шахед".

Также эксперт добавил, что поскольку Россия наращивает производство ударных дронов, Украине надо методично и ежедневно наносить удары по территории РФ с целью уничтожения как можно больше попыток россиян развиваться в этом направлении.

"Россия на самом деле может повторить войну, геноцид, но она не может повторить некоторые технологии, поэтому она закупает их у Ирана, у Китая или пытается модернизировать что-то старое советское, при этом, теряя способности производить такие самолеты как Ил-76", - сказал Храпчинский.

Эксперт считает, что благодаря ударам по российским техническим паркам, производственным мощностям можно будет уменьшить потенциал РФ.

Отдельно он сказал, что украинцам необходимо готовиться к сложным ситуациям, но и стоит понимать, что Украина способна развивать собственный ОПК.

"Мы способны обеспечить защиту как для Сил обороны, так и непосредственно для городов. Здесь уже надо областным администрациям и администрациям городов искать деньги для того, чтобы компании, которые могут предложить решения по защите... усиливали возможности охраны", - сказал Храпчинский.

Он убежден, что Россия в любом случае до последнего момента будет пытаться маштабировать производство оружия.

"Ей не нужна точность, ей не нужно качество. ей нужно количество и как можно больше забрасывать территорию Украины своим оружием. Потому что она так воевала всю жизнь - количеством, такими страшными действиями", - сказал эксперт.

По его мнению, как только Украина сможет производить достаточное количество оружия, то сможет поставить вопрос о выводе российских войск с территории Украины.

"И тогда можно будет говорить о границах не только 1991 года, а видимо 1939, а может и 1917", - сказал Храпчинский.

Производство оружия в России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявлял, что Россия успешно восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас она производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва производила до 400 тысяч 152-мм снарядов в год, и с тех пор эта цифра выросла до 2 миллионов.

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