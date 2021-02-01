Строительство атомных подлодок – один из приоритетов Китая в масштабном расширении своего флота.

Разведка на основе открытых источников (OSINT) получила первое фото новой китайской атомной субмарины, которая строится на верфи Бохай.

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Как сообщает Naval News, субмарина попала под съемку коммерческого спутника и угодила на снимки Google Earth. На фото можно видеть хвостовую секцию нового судна. Класс нового корабля неизвестен – предполагается, что это либо первая подлодка проекта 095 (Type-095 Tang-class), либо первая субмарина-носитель баллистических ракет проекта 096 (Type-096).

Отмечается, что строительство атомных подлодок – один из приоритетов Китая в масштабном расширении своего военно-морского флота. Субмарины имеют критическое значение для амбиций Пекина построить флот открытого моря.

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Автор: Дмитрий Захаров