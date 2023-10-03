ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно.

Армия США готова отправить Украине часть своих ракет дальнего радиуса действия ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит передачу, согласно словам главного покупателя вооружения армии.

Служба "некоторое время была подготовлена к такому развитию событий. Мы готовы действовать быстро", - заявил в интервью помощник министра армии США по закупкам Дуг Буш, пишет Bloomberg.

Существует несколько модификаций ракет, в том числе с кассетными боеприпасами или обычными боеголовками. Кассетное вооружение ATACMS имеет дальность действия от 15 до 190 миль (25–300 километров). Согласно официальному справочнику службы по оружию, оружие несет от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

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Буш заявил, что ракеты, которые США отправят, идентифицированы. ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной и той же пусковой установки.

Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не так уж и значительны, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение - это не существенно", - сказал Буш.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", - сказал он.

Передача ATACMS для Украины

Американские законодатели в течение нескольких месяцев призывали Байдена отправить ATACMS, или армейскую тактическую ракетную систему, в Украину, и люди, знакомые с этим вопросом, заявили в прошлом месяце, что президент наконец уступил, сообщив об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон в прошлом месяце.

Украинские защитники не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS, которые США скоро могут передать Украине, для ударов по территории Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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