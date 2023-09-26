Украинские защитники не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS, которые США скоро могут передать Украине, для ударов по территории Российской Федерации.
Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS - УНИАН) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - утверждает Данилов.
По его словам, ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.
ATACMS для Украины - подробности
В последнее время появлялась неофициальная информация, что США предоставят Украине ATACMS, но этого до сих пор не подтвердили власти США. Вашингтон обнародовал новый пакет военной помощи, но не упомянул в нем об ATACMS.
По данным The Washington Post, администрация Байдена приближается к публичному объявлению о передаче ракет. Но будут передавать модификацию с кассетной, а не унитарной фугасной боеголовкой.
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, вероятно, Белый дом принял решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.