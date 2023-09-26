По его словам, ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

Украинские защитники не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS, которые США скоро могут передать Украине, для ударов по территории Российской Федерации.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS - УНИАН) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", - утверждает Данилов.

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По его словам, ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

ATACMS для Украины - подробности

В последнее время появлялась неофициальная информация, что США предоставят Украине ATACMS, но этого до сих пор не подтвердили власти США. Вашингтон обнародовал новый пакет военной помощи, но не упомянул в нем об ATACMS.

По данным The Washington Post, администрация Байдена приближается к публичному объявлению о передаче ракет. Но будут передавать модификацию с кассетной, а не унитарной фугасной боеголовкой.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, вероятно, Белый дом принял решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.

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