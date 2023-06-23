В Пентагоне отметили, что США используют любую возможность для покрытия потребностей армии Украины.

Украина получит высокоточные бомбы GLSDB. Поставку от США стоит ожидать не раньше осени.

У заместителя главы Пентагона по международным вопросам Лауры Купер спросили, сможет ли Вашингтон поставить Киеву дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас", чтобы ВСУ не ждали поставки остро необходимых систем для наступления. По ее словам, США используют любую возможность для покрытия потребностей украинских бойцов.

При этом она указала, что высокоточные бомбы наземного запуска GLSDB отправят Украине не раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над ускорением процесса.

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Справка УНИАН. Снаряды GLSDB - дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Это экспериментальный гибрид, в котором сочетается авиабомба малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от снаряда M26.

Дальнобойные снаряды для Украины - последние новости

Высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB должны войти в новый пакет помощи США. По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, Украина самостоятельно может решать, как их использовать, хотя ранее в Вашингтоне говорили, что Украина не может применять американское оружие по территориии Российской Федерации.

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