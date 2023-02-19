Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта.
Как пишет CNN, Писториус сказал о "стабильной поставке танков в течение следующего месяца".
По словам министра, хотя он ожидал, что больше стран согласится предоставить Украине танки, если добавить немецкие танки Abrams из США и Challenger из Великобритании, то "это очень много".
"У нас огромное количество, но мы все еще работаем над большим количеством (Leopards - УНИАН)", - сказал Писториус.
Он добавил, что оборонная промышленность Германии и Польши будет совместно производить боеприпасы и запчасти для танков.
Танки для Украины
25 января Германия официально согласовала передачу Украине 14 единиц Leopard 2 и разрешила другим странам реэкспортировать эти танки.
В Польше уже заявили, что первые танки немецкого производства Leopard 2 поступят в Украину в марте. В первую очередь Варшава планирует отправить Украине 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 немецких танков Leopard.
На днях СМИ писали, что Франция уже отправляет в Украину 14 легких танков AMX-10RC. Это первая партия бронетехники от Парижа.
Эксперты подсчитали, что общее количество западных танков в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может достичь 300 единиц.