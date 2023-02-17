Канцлер ФРГ заявил, что каждый, кто может поставлять боевые танки Украине, действительно должен это делать.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, у которых есть на вооружении танки западного образца, срочно отправить боевые машине Украине.

Об этом чиновник заявил в рамках своего сегодняшнего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметив, что со своей стороны Германия уже взяла на себя соответствующую ответственность. Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи, как Германия", - сказал Шольц.

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Он заявил, что все страны, которые могут прислать танки Украине, должны сделать это уже сейчас.

"Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения легче для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь в Германии или оказывая поддержку с точки зрения поставок и логистики", - отметил он.

Также во время своего выступления Шольц подчеркнул, что программа помощи Украине должна быть долговременной.

Ранее Германия официально объявила, что готова поддержать Украину батальоном боевых танков из 30-31 машин: 14 из них должны быть переданы из запасов Бундесвера, по остальным Берлин ждёт согласия от союзников.

Отметим, что в понедельник 13 февраля украинские военные приступили к учениям на танках Leopard-2 в Германии.

Мюнхенская конференция

Сегодня 17 февраля стартовала 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. В рамках события ключевые дискуссии участники конференции посвятили именно Украине.

В частности, украинский лидер Владимир Зеленский выступил на международной площадке в первый день открытия и призвал партнеров, увеличить помощь Украине, ведь ожидаемое российское наступление уже началось. Также в этом контексте он отметил, что членству Украины в Европейском союзе и НАТО альтернативы нет.

Мюнхенская конференция по безопасности продлится до воскресенья, 19 февраля. В переговорах принимают участие более 150 представителей правительств со всего мира, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис.

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