Отмечается, что определенное количество экипажей и руководителей уже прошли подготовку во Франции.

Франция отправляет в Украину 14 легких танков AMX-10RC. Это первая партия бронетехники от Парижа.

Как сообщает Forces Operations, столько же экипажей и руководителей прошли подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе, которая является колыбелью французской бронекавалерии.

"Украинский контингент, отправленный в Мэн и Луары, состоял не только из специалистов с бронетанковой разведки. Этого достаточно, чтобы подкрепить гипотезу о другом потенциально более "лобовом" использовании уважаемой машины украинскими войсками", - отмечается в материале.

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Как известно, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил полную, оперативную и специализированную поддержку Украины в обороне наземных целей с помощью артиллерии и танков.

Французские AMX-10RC - что известно

AMX-10RC-это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется как колесный танк. Их выпускали с 1976 по 1994 год. Франция применяла эти танки в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков уверен, что AMX-10RC станут "ночным кошмаром" для российских военных. По его словам, у этих танков есть все шансы стать "сковородой" для россиян на украинской земле.

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