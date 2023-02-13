Польский премьер призвал Швецию присоединиться к танковой коалиции.

Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 немецких танков Leopard.

Об этом сообщил премьер Польши Моравецкий в ходе пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном. Он заявил, что с начала полномасштабного вторжения Польша постафвила украинской армии уже 250 советских танков.

"Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - сказал Моравецкий.

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Кроме того, премьер выразил надежду, что Швеция присоединится к странам, которые передадут Украине танки Leopard. "Конечно, когда дело доходит до танков, я верю, что коалиция пожертвований танков Leopard будет расти. Я надеюсь, что Швеция, у которой более 100 Leopard, также сможет подарить часть из них Украине", - добавил он.

Танки Leopard для Украины

Напомним, что первым о передаче Украине танков Leopard объявил президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard.

Позже правительство Германии официально одобрило реэкспорт немецких танков Leopard в Украину. Еще ряд стран пообещали передать их украинской армии.

По данным представителя Президента в Верховной Раде, в ближайшие месяцы Украина должна получить от партнеров порядка 150-300 танков разных типов.

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