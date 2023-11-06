Поскольку Берлин так и не решился на передачу ракет, у Киева есть альтернативная просьба.

Украина готова смириться с нежеланием Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если взамен получит больше систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – сказал он.

По словам украинского дипломата, сейчас Киев все же продолжает переговоры, чтобы получить немецкие ракеты. Кулеба отметил, что люди часто забывают о значительных сдвигах, которые уже произошли в отношении Германии к вопросу поставок оружия Украине.

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Проблема с поставкой ракет Taurus

Крылатая ракета Taurus является совместной разработкой немецких и шведских оборонных индустрий. В значительной степени она подобна франко-британской ракете Storm Shadow (SCALP), но все же это не полный аналог, а самостоятельный продукт.

Как писал УНИАН, Украина официально попросила Германию о поставке ракет Taurus в мае текущего года – тогда же Лондон и Париж начали поставлять Киеву свои ракеты Storm Shadow.

Как это было и в случае с танками "Леопард", Германия упорно избегает решения о передаче ракет, не приводя конкретных аргументов. СМИ писали, что Шольц якобы ожидает, пока США передадут свои ракеты ATACMS. Но американские ракеты уже в Украине, а немецкие – до сих пор нет.

Сам Шольц объясняет нежелание поставлять ракеты Украине страхом эскалации в войне.

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