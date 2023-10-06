Вероятно, Берлин будет вынужден пересмотреть свой отказ, если США дадут Украине свои ATACMS.

На правительство Олафа Шольца усиливается давление по поводу передачи Украине крылатых ракет Taurus. Важным моментом тут может стать решение США передать Украине свои ракеты ATACMS, пишет The New York Times.

Администрация Байдена пока не обнародовала никаких заявлений о том, что посылает свои тактические ракетные системы дальнего радиуса действия ATACMS, чтобы дать Украине толчок в контрнаступлении против российских войск. Но европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что в скором времени ожидают такого заявления от США, что повысит ставки для канцлера Олафа Шольца относительно предоставления Германии ракет Taurus.

"Он находится под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить эту дискуссию", – сказала Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, глава комитета по вопросам обороны Бундестага.

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Ракеты большой дальности являются одними из последних крупных систем оружия, которые Украина требовала от Запада, но опасения, что они могут нанести удар по территории России и обострить войну, вызвало нежелание как в Берлине, так и в Вашингтоне посылать их.

Украина пообещала не запускать ракеты в сторону международно признанных границ России. Эти заверения она дала, когда Великобритания и Франция передали свои ракеты дальнего действия несколько месяцев назад.

Правительство Шольца выразило обеспокоенность тем, что Россия может переработать ракету Taurus и разработать способы противодействия ей, если ее компоненты будут собраны на месте нанесения ударов. Также в Берлине уверяли, что им придется отправить свой персонал в Украину для работы с этими ракетами, чего они делать категорически не хотят.

Но Штрек-Циммерманн и некоторые эксперты отвергли эти утверждения, поскольку украинцы ранее уже обучались на других западных системах вооружения в странах НАТО.

В четверг немецкий законодатель Антон Хофрайтер от партии Зеленых заявил, что нежелание господина Шольца "укрепляет веру Путина в то, что он выиграет войну в долгосрочной перспективе". "Это посылает абсолютно неправильный сигнал", - сказал Хофрайтер.

Ракеты Taurus – последние новости

Как писал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц вновь объявил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Это происходит из-за стремления не допустить "эскалации" войны.

После кровавого российского удара по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Берлин немедленно дать Украине ракеты Taurus.

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