В состав специальной группы вошли Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторговли и Минфин США.

Администрация президента США Джо Байдена создала большую рабочую группу, чтобы расследовать, как западные технологии оказались в иранских дронах.

Россия использовала эти БПЛА в войне против Украины. В некоторых из них обнаружили микроэлектронику из США. Об этом сообщает CNN после общения с несколькими должностными лицами, осведомленными по вопросу.

В состав группы вошли Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторговли и Минфин США. По словам одного из собеседников, это часть общей комплексной стратегии в отношении Ирана, а не только в отношении его роли в войне России против Украины.

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Указанная группа должна пообщаться со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в иранских дронах. Также она будет координировать действия с коллегами из других стран. Работа следственной группы усилилась на фоне новых разведданных США. Они касались того, что РФ хочет открыть собственное предприятие для производства таких БПЛА и уже получает от Ирана необходимые компоненты.

США уже давно ограничили эксперт в Иран, чтобы перекрыть ему доступ к передовым технологиям. Однако в последнее время стало известно, что они все равно используются Ираном. Британская организация Conflict Armament Research выяснила, что примерно 82% компонентов сбитых в Украине иранских дронов изготовлены американскими компаниями. Речь идет о Texas Instruments и австрийской фирме, принадлежащей канадской Bombardier Recreational Products. Это подтвердило, что недорогая продукция гражданского назначения может использоваться в военных целях, и существующие санкции не закрыли всех пробелов.

В Texas Instruments уже заявили, что не продают никакой продукции России, Беларуси или Ирану, а также не поддерживают нецелевое использование своих товаров. В Bombardier Recreational Products подчеркнули, что будут разбираться, как их двигатели оказались в иранских дронах.

Иранские БПЛА

В ноябре сообщалось, что детали более 30 европейских и американских компаний обнаружили в дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия купила у Ирана. Больше всего использовали американских запчастей.

Позже США обвинили ООН в нежелании расследовать применение РФ иранских дронов в Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе "Шахед". Именно ими страна-агрессор атаковала Украину 19 декабря. Новая партия состоит из 250 БПЛА.

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