Еще в октябре Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать факт применения Россией дронов иранского производства для атак в Украине.

США обвинили генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша в том, что тот, очевидно, поддался на российские угрозы и не отправляет должностных лиц с целью проверки применения Россией дронов, поставляемых Ираном.

Как заявили Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты и Украина, поставки дронов иранского производства в России нарушает резолюции Совета безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку. Эти страны хотят, чтобы Гуттериш отправил в Киев должностных лиц для проведения проверки.

"Мы расстроены, что ООН не перешло к проведению нормального расследования этого сообщения о нарушениях", - цитирует заместителя посла США при ООН Роберта Вуда на заседании Совета безопасности ООН издание Reuters.

Видео дня

"Мы разочарованы, что Секретариат, очевидно, подвергся российским угрозам, не выполнил мандат, который был пожалован этим Советом безопасности, на проведение расследования", - добавил Вуд.

Ранее в декабре в докладе Гуттериша говорилось о том, что должностные лица ООН изучают имеющуюся информацию и любые выявленные данные будут доведены до сведения Совета Безопасности ООН в надлежащее время.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

В октябре Великобритания, Франция и Германия призвали Организацию Объединенных Наций расследовать факт применения Россией дронов иранского производства для атак в Украине. Тогда сообщалось, что в случае подтверждения в рамках расследования факта передачи Ираном дронов-камикадзе в Россию это станет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН №2231, которая предусматривает контроль над передачей любого вооружения из Ирана.

Справка УНИАН. Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.

14 декабря произошла очередная масштабная атака дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана. По данным разведки западных партнеров, Тегеран может также передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

Недавно в ВСУ объяснили, почему россияне запускают иранские дроны ночью. Это делается для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.

19 декабря российские оккупанты нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе "Shahed". Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Вас также могут заинтересовать новости: