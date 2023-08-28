Сейчас на украинском рынке беспилотников наблюдается значительный прогресс, говорит министр.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал новейших украинских роботов, которые уже скоро окажутся на фронте и будут помогать Силам обороны. Среди представленных новинок десятки уникальных разработок.

"Проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок — от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе. Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага. Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизни наших воинов", – подчеркнул Федоров в Телеграм.

Министр добавил, что сейчас на украинском рынке беспилотников наблюдается значительный прогресс – компании масштабируются и активно развиваются. По его словам, в дальнейшем этот опыт расширят на Армию роботов.

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Разработка дронов в Украине

В Министерстве обороны Украины показали украинский дрон "Большой Бандерик". Его успешно используют на фронте наши защитники. Этот маленький дрон оснащен 8 мощными моторами и способен выдерживать нагрузку до 31,5 килограмма.

Кроме того, в Украине разработали дрон "Бобер", что может атаковать цели на расстоянии более 1000 километров. Отмечается, что его стоимость составляет около 4 млн гривен.

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