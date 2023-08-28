Этот БпЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года.

Министерство обороны объявило, на фронте успешно используют украинский дрон "Большой Бандерик".

Как сообщили в пресс-службе министерства, этот дрон имеет несколько основных преимуществ, которые делают его воплощением передовых идей.

"Большой Бандерик" оснащен 8 мощными моторами, которые обеспечивают надежную работу. Кроме того, он способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

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Мультифункциональная система сбрасывания обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а за удаленное управление из любой точки мира отвечает универсальная наземная станция.

"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал замечательный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне. БпЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года", - отметили в Минобороны.

Также отмечается, что допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны. Это - результат командной работы разработчиков и военных специалистов.

"Армия дронов" - украинские птички на фронте

Дроны играют важную роль в ведении боевых действий, поэтому Украина запустила государственную программу "армия дронов". В поддержку украинского контрнаступления отправляют на фронт 1 700 дронов. Государство в течение 2023-го закупит в сотни раз больше дронов, чем в прошлом году, отметил министр цифровой трансформации.

27 июля украинский FPV-дрон на востоке страны уничтожил российскую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек".

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