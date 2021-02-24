Также концерн презентовал концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка.

Государственный концерн "Укроборонпром" передал армии пять отремонтированных танков Т-72.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Также концерн планирует создать оборонно-промышленный индустриальный парк на базе Киевского бронетанкового завода.

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"Оборонно-промышленный индустриальный парк нужен для того, чтобы предприятия, которые работают на сектор национальной безопасности и обороны, получили современные помещения и технологии. Предприятия "Укроборонпрома" требуют немедленной модернизации производства и оптимизации имеющихся активов. Это позволит сделать продукцию предприятий концерна конкурентоспособной на внешних рынках, но прежде всего очень качественной для нужд Вооруженных сил Украины", - рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Вскоре концерн представит концепцию создания такого индустриального парка премьер-министру Денису Шмыгалю и народным депутатам. Предполагается, что индустриальный парк станет импульсом для дальнейшего развития не только Киевского бронетанкового завода, но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые работают в столице.

«В частности, индустриальный парк позволит оптимально расположить производственные цеха, линии и оборудование, что в свою очередь высвободит гектары площадей в центре города, а, следовательно, создаст мощный экономический, экологический и социальный эффект», - сказано в сообщении.

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Автор: Дмитрий Шварц