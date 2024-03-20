Внешне украинский дрон похож на знаменитый "Байрактар".

Украинский дрон "Лютый", который в ночь на 20 марта атаковал российский военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области, внешне похож на турецкий Bayraktar и обладает весьма впечатляющими характеристиками.

Как рассказал в комментарии "Фокусу" специалист по военной аэроразведке и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов, при массе боевой части в 75 килограммов, максимальная дальность полета у "Лютого" составляет до 1 000 километров. Как и турецкий Bayraktar TB2, украинский беспилотник сконструирован по "классической двухбалочной схеме". Это достаточно крупный аппарат с довольно большим размахом крыла.

По мнению Касьянова, россияне не смогли сбить такой большой беспилотник штатными средствами ПВО авиабазы "Энгельс", вероятно, из-за фактора неожиданности и собственной невнимательности.

Видео дня

"Противник мог засечь направление полета столь большого дрона и быстро переставить технику на аэродроме. (...) Пока налеты дронами не станут регулярными, туда будет прорываться что-то. Не налажена система — кто-то проспал, кто-то не обратил внимания и в самолет прилетело", – заявил эксперт.

При этом Касьянов не исключает, что дрон мог успешно прятаться от радаров, летя на низких высотах.

Удар дрона по авиабазе "Энгельс"

Как писал УНИАН, в ночь на 20 марта беспилотники атаковали аэродром близ города Энгельс в Саратовской области РФ. Российские власти традиционно заявили, что сбили все беспилотники – разрушений нет, никто не пострадал.

Источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. По их данным беспилотники смогли поразить заданные цели.

Позже СМИ узнали, что аэродром атаковал новый украинский дрон "Лютый". Считается, что он же мог использоваться для атак по российским НПЗ в последние недели.

Вас также могут заинтересовать новости: