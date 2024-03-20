Попасть точно в цель на столь большом расстоянии невероятно тяжело и у дронов должна быть автономная система наведения.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что для того, чтобы поразить вражескую авиацию на аэродроме Энгельс, ударные дроны должны обойти вражеские системы ПВО.

Данный аэродром плотно прикрывает полк с зенитно-ракетными установками С-400 и дивизионом ЗРК "Панцирь-С1", рассказал он изданию Фокус.

"Если БПЛА преодолели все преграды и нанесли серьезные повреждения бомбардировщикам ВС РФ, значит операция успешна. "Лютый" - весьма недешевый аппарат, его падение на территории аэродрома без ущерба для целей станет напрасной тратой денег", - сказал аналитик.

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По его мнению, часть самолетов во время удара могла быть на базе в Энгельсе, но их рассредоточили. Кроме того, попасть точно в цель на столь большом расстоянии невероятно тяжело и у дронов должна быть автономная система наведения.

"Starlink не поставишь, система космической связи дорогая. Стоит дождаться спутниковых снимков последствий разрушений. Обломки точно не могут сильно повредить самолет. Нужно прямое попадание в бомбардировщик, или падение дронов на расстоянии максимум пяти метров. Подбитый беспилотник не долетит до стоянки самолетов, ведь ЗРК стоят в километре от них", - добавил Романенко.

Удар по аэродрому Энгельс 20 марта - детали

Рано утром среды, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. За этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщают "Схемы", ссылаясь на спутниковые снимки, в день перед атакой, 19 марта 2024 года, на территории аэродрома находились 11 самолетов.

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