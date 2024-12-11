Надо понимать, что между Украиной и Россией всегда может быть война, даже в замороженном виде, считает Михаил Самусь.

Украине нужны тысячи баллистических и других типов ракет, чтобы у России исчезло желание даже думать о возобновлении войны в будущем, если текущий этап конфликта будет прекращен. Об этом директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь сказал в эфире на Радио NV.

"Ждем нашу баллистическую ракету. Я надеюсь, что боевое применение - не за горами. Оно себя проявит и мы это увидим. Потому что, насколько я знаю, процесс идет, и вопросы остаются, но, все же, я надеюсь, что боевое применение будет. И баллистическая ракета создаст еще одну важную компетенцию Украины", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в Европе ни одна из стран не производит баллистические ракеты.

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Он добавил, что создание баллистической ракеты - это очень очень сложное дело.

"Даже если есть политическая воля, даже если есть деньги - не всем удается преодолеть технологические проблемы, потому что это сверхсложные системы. И поэтому, если Украина реально выйдет на успешное боевое применение баллистической ракеты - мы станем первой страной в Европе, которая может усилить европейские уже стратегические силы сдерживания", - подчеркнул Самусь.

Он добавил, что появление в Украине различных дроно-ракет можно объяснить тем, что происходит эволюционный процесс развития.

Также эксперт отметил, что недавно появилась информация, что Франция только сейчас возобновляет производство ракеты Scalp, потому что эти ракеты несколько лет не производились. За почти три года полномасштабной войны России против Украины в Европе не наращено производство ракетного оружия до тех масштабов, которые нужны для нанесения массированных ударов.

"Но если даже представить, что Украина сможет производить определенное количество - даже по 20 ракет в месяц из каждого заявленного типа - то это уже неплохо. Это уже уровень, который позволяет определенным образом планировать определенные ракетные операции - по нанесению ракетных ударов по важным целям. А я надеюсь, что их производят все же больше", - высказал мнение Самусь.

Он добавил, что производство новых дроно-ракет на основе новых технологических решений дешевле производства традиционных крылатых ракет:

"Дроно-ракета - это тот вид передовых разработок, который Украина может себе позволить, возможно даже превзойти Россию в количестве ракет, которые производятся в месяц".

Самусь напомнил, что Россия производит в месяц чуть больше 100 ракет.

По его словам, ракетное оружие - это прежде всего оперативно-тактическое оружие, но и имеет всегда стратегический контекст.

"У нас с Россией всегда будет война. То есть, это понятно. Пока Россия существует как империя, возможно там будет трансформация... и Украина как независимая нация и государство - война будет продолжаться. Она может быть заморожена, как того хочет Трамп, если он, конечно, сможет найти инструменты убедить и заставить через силу... Путина. Сейчас основания появляются больше, чем до падения сирийского режима. Становится понятным, что Путин на самом деле не такой уж и сильный", - подчеркнул Самусь.

Он отметил, что блефа относительно возможностей России гораздо больше, чем в реальности:

"Что такое ракетное оружие для Украины - это силы сдерживания. Мы должны понимать, если даже представим себе самые радужные перспективы - приходит Трамп, умирает Путин завтра и т.д., - это не значит, что нам не нужны ракеты".

По его словам, опыт показывает, что ракеты не появляются за месяц и даже за год, а возможно и за десятилетия, потому что в Украине баллистическая ракета разрабатывается все тридцать лет.

"Нам нужны тысячи ракет для того, чтобы Россия понимала... замораживается война, Украина не признает любые территориальные изменения... но с точки зрения военного, оборонного компонента, Украине надо будет постоянно его наращивать... Ракетное оружие должно стать нашим главным гарантом безопасности", - убежден Самусь.

Он уточнил, что не говорит о ядерном компоненте, потому что для этого надо ракетные способности дальностью тысяча, две или пять тысяч километров.

По его убеждению, Украина должна иметь свои силы сдерживания при наличии различных крылатых, баллистических ракет дальностью более тысячи километров.

"Их должно быть столько, чтобы у России даже не возникало мыслей о том, что можно начать еще одну так называемую специальную военную операцию", - подчеркнул эксперт.

Создание ракет в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство. Уже 24 августа этого года состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница" - позиция врага была поражена.

Также "Укроборонпром" представил новую ракету-дрон "Ад", которая уже была передана Вооруженным силам Украины. Отмечается, что такое оружие может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает новую ракету "Рута". По его словам, такая ракета станет ужасной реальностью для оккупантов.

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