Также ВСУ получили первую партию ракет-дронов "Пекло".

Первые применения на поле боя успешно прошла новейшая украинская ракета-дрон "Пекло". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вручения Национальной премии им. Бориса Патона.

Глава государства рассказал о текущей ситуации по ракетостроению в Украине. "Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию", - детализировал Зеленский.

Также он сообщил, что в настоящее время идут успешные испытания новой ракеты "Рута". "Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", - рассказал Зеленский.

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Украинские ракеты: что известно

Накануне концерн "Укроборонпром" представил новую ракету-дрон "Пекло". Она может лететь на расстояние до 700 км на скорости до 700 км/час.

По мнению военного эксперта Андрея Комарова, "Пекло" является полноценной крылатой ракетой. А единственное сходство с дроном у нее лишь в том, что для ее запуска нужно пусковое шасси.

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