Украинские военные проводят стрельбы из орудий Гиацинт-Б.

В Польше 17 мая стартовала практическая фаза международных учений НАТО Dynamic Front 2021 с участием артиллерийской бригады ВСУ.

Об этом сообщает портал АрмияИнформ.

Украинские военные проводят стрельбы из орудий Гиацинт-Б. Также с ними в учениях принимают участие артиллеристы из Дании, США и Польши.

Сообщается, что артиллерия Польши представлена ​​батареей САУ Krab, Дании - минометной батареей М/10.

Американские военные командуют действиями артиллеристов.

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Автор: Олег Давыгора