В Польше 17 мая стартовала практическая фаза международных учений НАТО Dynamic Front 2021 с участием артиллерийской бригады ВСУ.
Об этом сообщает портал АрмияИнформ.
Украинские военные проводят стрельбы из орудий Гиацинт-Б. Также с ними в учениях принимают участие артиллеристы из Дании, США и Польши.
Сообщается, что артиллерия Польши представлена батареей САУ Krab, Дании - минометной батареей М/10.
Американские военные командуют действиями артиллеристов.
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