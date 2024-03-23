В РФ уже отработаны пути установки комплектов УМПК на крупногабаритные бомбы.

Недавно министру обороны РФ Сергею Шойгу была продемонстрирована бомба ФАБ-3000, которая при весе 3067 кг имеет боевую часть весом 1200 кг.

Как отмечают аналитики Дифенс Экспресс, результатом ее взрыва является воронка глубиной в полтора десятка метров и тяжелые контузии на расстоянии несколько сотен метров.

Комплекты УМПК, которые превращают их в планирующие, устанавливаются на ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500 и позволяют их сбрасывать на дальностях до 70 км.

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"Таким образом в РФ уже отработаны пути установки таких комплектов и на крупногабаритные бомбы. Поэтому вполне стоит ожидать, что враг сможет реализовать их монтаж и на ФАБ-3000. Скорее всего речь пойдет о масштабировании уже отработанной конструкции, что также означает минимальные сроки на испытания, доработки и запуск в серийное производство", - отмечают эксперты.

По отмечается, что штатным самолетом для них в РФ остался лишь Ту-22М3, который в теории сможет поднять ФАБ-3000, даже с увеличенными габаритами из-за комплекта УМПК на внешней подвеске.

"В РФ могут попробовать установить ФАБ-3000 с УМПК на фронтовой бомбардировщик Су-34, который уже использует ФАБ-1500 с УМПК. Но Су-34 не является штатным носителем ФАБ-3000, поэтому это не совсем тривиальная задача", - пишут эксперты.

Они сомневаются, что Су-34 сможет легко нести ФАБ-3000 с комплектом УМПК.

"Это потребует решения целого ряда задач. Но, скорее всего, враг уверен, что сможет, или уже приблизился, или уже решил эти задачи. Поэтому появление в арсенале врага и таких средств поражения является довольно вероятным и крайне угрожающим сценарием", - добавили там.

Производство ФАБ-3000 - детали

Россияне начали массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки министра Сергея Шойгу на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", - говорится в заявлении российского ведомства.

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